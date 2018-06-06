В Украине в среду немного посвежеет

В результате в большинстве областей, кроме юга, температура снизится, особенно на севере и северо-западе Украины. Юго-восточная часть страны окажется в зоне влияния атмосферного фронта, остальная территория – в зоне влияния поля повышенного давления.

В южных, восточных областях и Карпатах местами небольшой дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 24-29 жарких градусов.

В Киеве сегодня утром небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 11-13 теплых градусов. Днем потеплеет до 19-21 градуса.

На западе Украины синоптики также осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут от 17 до 23 теплых градуса, а на Закарпатье от 23 до 26 градусов.

На севере страны в среду без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-22 градусов.

В центре Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-16 градусов тепла. Днем будет от 18 до 24 теплых градусов, а в Днепропетровской области от 23 до 26 градусов.

На востоке страны переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла. Днем термометры покажут от 19 до 24 градусов, в Донецкой области - 23-26 градусов.

На юге Украины местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-19 градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-19 градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память преподобного Симеона столпника на Дивной горе, чудотворца. Погоду 6 июня в прежние времена предсказывали пчелы: если они роем гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день. В это время в садах цветут поздние сорта яблонь, вишни.