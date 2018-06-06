В Москве подтвердили встречу в "нормандском" формате на уровне глав МИД в Берлине

Об этом заявил в среду, 6 июня, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Он подтвердил, что в России встречу запланировали и заверил что закрытых тем на встрече глав МИД нет, все вопросы будут обсуждаться.

По словам Карасина, все темы, которые на повестке дня урегулирования украинского кризиса, будут обсуждаться. Нормандский формат для этого и создан, - пояснил он.

Напомним, ранее встречу министров иностранных дел в "нормандском формате" в Берлине 11 июня анонсировал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Как сообщал УРА-Информ, в частности, он напомнил, во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые провели встречу в таком формате. Последний раз руководители дипломатических ведомств четырех стран встречались в этом формате год назад, в феврале 2017 года в Мюнхене.