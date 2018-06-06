Минздрав проведет вакцинацию от кори среди взрослых

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что недавно были установлены перемены в нормативные акты, которые дают возможность проводить бесплатную иммунизацию вакцинами. Их прибрели за бюджетные финансы.

Данное решение принято из-за увеличения частоты случаев заболеваемости корью среди взрослой группы населения Украины. С первых месяцев 2018 года 40% от всех больных составляют взрослые люди.

Имеется в виду распространение вируса в группах, проживающих в общем пространстве. Среди них - военные, бойцы АТО, студенты, педагоги и врачи.

В Минздраве сделали дополнительный заказ на 392 тысяч доз вакцин для профилактики кори. В скорейшем времени будет установлен порядок проведения иммунизации взрослых и прописаны группы, которые будут вакцинировать бесплатно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вспышка кори произошла в части Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в селе Жеребково Ананьевского района Одесской области.