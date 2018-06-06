Куприй официально подтвердил, что от его имени уходят лоббистские депутатские запросы

Из переписки следовало, что к Куприю с просьбой "поддержать" Рыбалку в различных уголовных разбирательствах обращаются уже не впервые. Один лоббистский депзапрос Куприя, при этом, стоит 5 тысяч евро.

К вечеру вчерашнего дня, Куприй таки решился отреагировать на публикации в СМИ. Свое разоблачения на "запросном" бизнесе он назвал работой "черных пиарщиков".

Вместе с тем, он тут же подтвердил, что действительно от его имени в различные инстанции подаются лоббистские депутатские запросы.

"Депутатские запросы от моего имени может подать кто угодно через сайт Kuprii.info без ограничений", - написал он, легализировав таким образом свой коммерческий промысел на депутатских полномочиях.

Также, Куприй подтвердил, что у него действительно работает сотрудник по имени – Марьяна Мовчан. Она отвечает за работу пресс-службы, уточнил он.

В оправдание же по сути слитой в сеть переписки помощницы, Куприй добавил, что Марьяна общается на украинском языке, а значит, мол, русскоязычная переписка – не ее рук дела.

Слабенькое оправдание, не так ли?

Тем более, что оно никак не поясняет, почему Куприй самолично подает заявления в суды и в правоохранитеные органы в интересах нардепа Рыбалки уже на протяжении длительного времени.

Также, "язык переписки Марьяны" не дает ответов на вопрос, за какие "блага" Куприй регулярно тиражирует в СМИ свои заявления в поддержку Сергея Рыбалки.

Отметим, что появление в СМИ данных о продаже депутатских запросов, Куприй снова таки перевел в тему конфликта Сергея Рыбалки с экс-тестем последнего. То есть, даже в этой скандальной истории Куприй попытался максимально выслужиться перед своим вероятным заказчиком.

Напомним, СМИ подсчитали, что на платных запросах Куприй мог заработать по меньшей мере 600 тысяч долларов США.

Также напомним, что декларация о доходах Куприя за 2017 год пополнилась новой квартирой в Грузии и новой яхтой. Вместе с тем, если проанализировать декларации политика предыдущих лет, а также суммировать весь его отображенный доход, то его не хватает на покупку выше указанных недвижимости и водного транспорта.

Источник: from-ua.com