В ЕС разрешили однополым парам проживать во всех странах союза

Об этом свидетельствует обнародованное решение суда.

Государства-участники ЕС имеют право признавать законными или нет союзы между людьми одного пола, они не могут ограничивать свободу проживания граждан ЕС. Также запрещается не предоставлять производное право на проживание гомосексуальному партнеру, который зарегистрирован гражданином страны за пределами ЕС.

Решение относится к делу гей-пары румына Адриана Комана и американца Клея Гамильтона, которые заключили брак в Брюсселе в 2010 году. Законодательство ЕС позволяет проживание на территории государств блока негражданам Евросоюза совместно со своим партнерами, которые являются гражданами ЕС.

Румынские власти отказали Гамильтону в праве на жительство, аргументировав, что не могут признать его законным мужем гражданина ЕС. Законодательство Румынии не предусматривает гей-браки, а Конституционный суд государства направил жалобу пары в Суд ЕС.

Однополые браки или гражданские партнерства являются признанными или защищены законом в 22 из 28 стран-членов ЕС. Румыния, Польша, Словакия, Болгария, Литва и Эстония пока не ввели юридическую защиту однополых пар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко дал официальный ответ на петицию "О защите традиционных семейных ценностей и института семьи", в которой предлагалось законно запретить популяризацию различных сфер девиантного полового поведения и антисемейных идей.