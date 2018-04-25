В WhatsAppе установили вековые ограничения для пользователей

Об этом сообщает издание The Verge.

Как отмечается, компания Facebook, которой принадлежит мессенджер, также изменит политику обработки данных пользователей от 13 до 15 лет.

В настоящее время неизвестно, как именно WhatsApp планирует выяснять возраст пользователей.

Ранее сообщалось, что с помощью нового приложения стала возможна слежка за перепиской в WhatsApp.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о утечке личных данных в 50 миллионов пользователей из сети Facebook. Поэтому, личную информацию, которую вы доверяете компании Facebook, по-прежнему стоит выбирать тщательно и по возможности ограничивать доступ к персональной информации.