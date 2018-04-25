14:49 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В WhatsAppе установили вековые ограничения для пользователей

В Европе мессенджер WhatsApp повысил минимальный возраст пользователей с 13 до 16 лет. Новое правило вступает в силу с 25 мая.

В WhatsAppе установили вековые ограничения для пользователей

Об этом сообщает издание The Verge.

Как отмечается, компания Facebook, которой принадлежит мессенджер, также изменит политику обработки данных пользователей от 13 до 15 лет.

В настоящее время неизвестно, как именно WhatsApp планирует выяснять возраст пользователей.

Ранее сообщалось, что с помощью нового приложения стала возможна слежка за перепиской в WhatsApp.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о утечке личных данных в 50 миллионов пользователей из сети Facebook. Поэтому, личную информацию, которую вы доверяете компании Facebook, по-прежнему стоит выбирать тщательно и по возможности ограничивать доступ к персональной информации. 


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