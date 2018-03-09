Крымчане почтили память Тараса Шевченка - ФОТО

Жители полуострова в Севастополе, Керчи, Ялте и Симферополе несли к памятнику поэта цветы, читали поэзию Кобзаря и пели украинские песни.

В Симферополе с цветами память Шевченка почтили представители Украинского культурного центра. В Ялте горожане несли к памятнику Тараса Григоровича букеты и желто-синие ленточки, которые возложили к ногам постамента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове ко дню рождения писателя и художника Тараса Шевченка горожане хором зачитали его популярные произведения из "Кобзаря".