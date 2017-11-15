23:29 15.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики выдвинула новое условие для открытия пункта пропуска в Золотом, - Ирина Геращенко

Представители так называемой "Луганской народной республики" требует развести тяжелые вооружения в районе Станицы Луганской.

Боевики выдвинула новое условие для открытия пункта пропуска в Золотом, - Ирина Геращенко

Только после этого они обещают открыть контрольной пункт пропуска в Золотом. Об этом в среду, 15 ноября, на своей страничке в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, о "весе" слова боевиков свидетельствует и история с заблокированным КПВВ "Золотое", который они пообещали открыть в октябре. Сегодня они выдвинуто очередное условие-шантаж, - сообщила Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Как сообщает в среду, 5 ноября, на своей страничке в Facеbook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, сегодня особое внимания уделялось вопросам безопасности. Ситуация тревожной и нестабильной.


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