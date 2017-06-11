СБУ не дала вывести из Украины крупную сумму валюты - ФОТО

Его "крышевали" пограничники и таможенники. Как сообщает в воскресенье, 11 июня, пресс-центр СБУ, следователи прокуратуры установили, что местные дельцы регулярно с помощью государственных служащих "отмывали" деньги от нелегальной торговли со странами Европейского союза.

Их курьер был задержан в пункте пропуска "Порубное". Обыскав его багаж правоохранители обнаружили почти 250 тысяч евро и около 60 тысяч долларов. Как выяснилось, эти деньги были выделены организаторами на очередную закупку контрабандного товара.

Сейчас полиция устанавливает личности должностных лиц пограничной и таможенной службы, которые способствовали контрабандному бизнесу. Открыто уголовное дело согласно соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко за последнюю неделю следователям удалось поймать 11-ть взяточников. Сумма взяток, полученных ими, составила около пяти миллионов долларов.