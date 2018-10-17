Порошенко прокомментировал массовое убийство в Керчи - ФОТО, ВИДЕО

Как написал в своем Twitter глава государства, прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по статье теракт по факту взрыва. Расследование таких дел является важным для Украины, так как Крым, это украинская территория, а погибшие являлись украинскими гражданами, - подчеркнул Порошенко.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба главы украинского государства, сегодня во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы Порошенко отметил, что сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. При этом президент акцентировал внимание на том, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, число погибших в Керчи выросло до 19 человек. Также госпитализировано с различными ранениями 59 человек.