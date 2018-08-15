Россия вывела на орбиту "аномальный" спутник

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, Вашингтон выразил подозрение, что Москва тестирует новые космические вооружения, включая мобильный лазерный комплекс для уничтожения спутников в космосе.

Отмечается, что истинное предназначение "спутника-инспектора" неизвестно, ведь его поведение на орбите несовместимо с теми задачами, которые он должен был выполнять ранее.

Как сообщал "УРА-Информ", Правительство Индии к 2022 году готовится осуществить пилотируемый космический полет. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. Во время обращения к народу политик заявил, что через несколько лет может отправить в космос мужчину или женщину. Возможно это произойдет и раньше, если будет возможно.