14:50 15.08.2018 | Политика | Новости
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Россия вывела на орбиту "аномальный" спутник

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам контроля над вооружениями Илэм Поблет заявил, что Россия вывела на орбиту новый спутник-инспектор, который "ведет себя аномально".

Россия вывела на орбиту

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, Вашингтон выразил подозрение, что Москва тестирует новые космические вооружения, включая мобильный лазерный комплекс для уничтожения спутников в космосе.

Отмечается, что истинное предназначение "спутника-инспектора" неизвестно, ведь его поведение на орбите несовместимо с теми задачами, которые он должен был выполнять ранее.

Как сообщал "УРА-Информ", Правительство Индии к 2022 году готовится осуществить пилотируемый космический полет. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. Во время обращения к народу политик заявил, что через несколько лет может отправить в космос мужчину или женщину. Возможно это произойдет и раньше, если будет возможно.


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