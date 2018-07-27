13:16 27.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко вернул закон о поддержке сельхозпроизводителей

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 27 июля, вернул в Верховную Раду закон о государственной поддержке сельхозпроизводителей.

Порошенко вернул закон о поддержке сельхозпроизводителей

Глава государства снес свои поправки в документ. Как сказано на сайте президента, закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины", был принят 5 июля 2018 года. Вместе с тем, по мнению Порошенко, отдельные положения не могут быть поддержаны.

Так, закон вносит изменения, согласно которым специальные вагоны для перевозки зерна отнесены к технике и оборудованию, на приобретение которых сельхозпроизводителям предоставляется государственная поддержка.

По словам Порошенко, большинство производителей - фермерские хозяйства, а объем производства продукции растениеводства не является таким, который объективно требует приобретения большинством из них специальных вагонов для перевозки зерна. Учитывая стоимость вагонов и затраты на их эксплуатацию, претендовать на такую государственную поддержку смогут преимущественно крупные сельскохозяйственные предприятия. Поэтому президент предложил исключить соответствующие пункты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый Верховной Радой закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала 25 миллионов кубических метров в год и временном запрете экспорта дров. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 23 июля, на сайте украинского парламента, законопроект №5495 возвращен с предложениями президента.


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