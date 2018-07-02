Глава МИД хочет привлечь к ответственности авиаперевозчиков за транспортный коллапс

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Как заявил Климкин, тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему ответственные за транспортный коллапс не выполняют условия лицензий.

В то же время министр заверил, что консулы делают все необходимое, чтобы помочь украинцам, которые из-за недобросовестности авиаперевозчиков и туроператоров попали в ловушку в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании и других курортных стран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевская городская государственная администрация намерена уже до августу закончить обустройство наземного транспорта системой электронного билета.