17:35 02.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава МИД хочет привлечь к ответственности авиаперевозчиков за транспортный коллапс

Министр иностранных дел Павел Климкин глубоко убежден, что ответственные за транспортный коллапс авиакомпании должны понести обязательности.

Глава МИД хочет привлечь к ответственности авиаперевозчиков за транспортный коллапс

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Как заявил Климкин, тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему ответственные за транспортный коллапс не выполняют условия лицензий.

В то же время министр заверил, что консулы делают все необходимое, чтобы помочь украинцам, которые из-за недобросовестности авиаперевозчиков и туроператоров попали в ловушку в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании и других курортных стран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевская городская государственная администрация намерена уже до августу закончить обустройство наземного транспорта системой электронного билета.


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