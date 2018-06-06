Здоровье голодающего Сенцова стремительно ухудшается, - адвокат

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила представлявшая интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России адвокат Ольга Динзе

По ее словам, его состояние стремительно ухудшается, в связи с чем на этой неделе будет принято решение о принудительном кормлении голодающего.

Также Динзе отметила, что несколько дней назад Сенцова обследовали в гражданской больнице, куда его специально вывозили. В частности, это является большой редкостью для колонии. К слову, из-за того, что режиссер отказывается от еды, врачи колонии серьезно опасаются смерти Сенцова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Сенцова. По его мнению, украинца могли пытать в СИЗО на территории России.