В США назвали место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Об этом в среду утром, 6 июня, в своем Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Вместе с тем официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заверила, что информация о намерении оплачивать проживание в отеле Ким Чен Ыну на время саммита 12 июня не соответствующий действительности.

США не будут брать на себя расходы за расселение делегации КНДР. Правительство Соединенных Штатов не оплачивает расходы за проживание в Сингапуре северокорейской делегации или какие-то другие расходы, - сказала Нойерт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут переговоры 12 июня в Сингапуре.

При этом Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном не будет проходить в демилитаризованной зоне на границе между КНДР и Южной Кореей.