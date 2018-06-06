15:21 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде одобрили решение КСУ об отмене депутатской неприкосновенности

Сегодня, шестого июля, в Верховной раде Украины подтвердили решение Конституционного суда Украины об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщила пресс-служба спикера парламента Андрея Парубия.

В Раде одобрили решение КСУ об отмене депутатской неприкосновенности

Отмечается, что Конституционный суд принял законопроет №6773, которым предлагается внести изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Известно, что данный вопрос стоит на повестке дня.

Народный депутат Мустафа Найем сообщил, что Конституционный суд признал отмену депутатской неприкосновенности соответствующей Конституции. 

"Конституционный суд также планирует рассмотреть президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года. Теперь решение за парламентом. Для исторического решения нужно 300 голосов", - написал нардеп в facebook.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал введение новой регистрационной системы народных депутатов, которая будет ограничиваться единой электронной картой. Отмечается, что у такой карты будет несколько функций. Кром того, что она будет пропускать нардепов в зал ВР, ею можно пользоваться и для голосования в комитетах.


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