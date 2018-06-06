В Европейской комиссии пообещали ввести ответные тарифы против политики Трампа

В Европейском союзе продумывают целый перечень тарифов, в том числе на виски и мотоциклы. Процедура запущена в ответ на решение США о новых пошлинах на ввоз в страну стали и алюминия.
Об этом сообщает AFP.
Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефкович заявил на брифинге, что Европейская комиссия, которая руководит вопросами торговли блока, намерена завершить до конца июня соответствующую процедуру в координации со странами-участинками.
Таким образом новые обязанности в виде тарифов начнут действовать в июле.
По его мнению, это - справедливый и пропорциональный ответ на одностороннее и противоправное решение, принятое лидером Америки Дональдом Трампом о реализации тарифов на европейский экспорт стали и алюминия.
Европейский Союз запустил обработку списка еще в марте 2018 года, но обязался не применять его, если президент Трамп не установит 25 процентные тарифы на импорт стали и десять процентов на алюминий.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Североатлантический альянс планирует разместить два новых командных центра в Германии и США.