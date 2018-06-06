14:16 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство внесло в Раду представление на увольнение Данилюка

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Правительство внесло в Раду представление на увольнение Данилюка

Об этом свидетельствуют данные на сайте укрианского парламента.

Отметим, что сейчас в Раде зарегистрирован проект постановления №8433. На данный момент текст постановления отсутствует на сайте парламента.

"Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду, 6 июня, подписал представление в Верховную Раду Украины на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. Об этом глава правительства сообщил на своей страничке в Facebook. При этом Гройсман отметил, что Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием его в должности члена Кабинета министров".


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