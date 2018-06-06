17:35 06.06.2018 | Политика | Новости
100196102:test

Меркель заявила, что ожидает тяжелых длительных дискуссий в ходе саммита G7

Канцлер Германии Ангела Меркель прогнозирует нелегкое течение событий во время саммита G7. Также она еще раз подчеркнула, что прикрепление Российской Федерации к формату организации "Большой семерки" (G7) в данный момент не предоставляется возможным.

Меркель заявила, что ожидает тяжелых длительных дискуссий в ходе саммита G7

Об этом сообщает DW, ссылаясь на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которое она сделала шестого июня 2018 года.

По словам политика, ожидает тяжелых длительных дискуссий в ходе саммита G7 касательно торгового спора между США и странами Европейского Союза, Японией и Канадой. 

Она высказала надежду, что пострадавшие от дополнительных таможенных тарифов со стороны Америки встанут на общую позицию. С 1 июня 2018 года для стран ЕС была введена 25-процентная пошлина на импорт стали и десятипроцентный ввозной пошлины на продукцию из алюминия. 

Вместе с тем канцлер добавила, что участники G7 стараются максимально следвать общепринятым ценностям, среди который выделяются нормы международного правопорядка. Меркель подчеркнула, что со стороны правительства Россиии аннексия Крыма была вопиющим пренебрежением нормами международного права. Она объяснила, что по этой причине исключение России из формата "Большой восьмерки" (G8) стало правилльным и правомерным решением. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель выступает за создание европейских сил быстрого реагирования.


Поделиться
Читайте также:

  • Глава Украины Петр Порошенко осуществил телефонный диалог с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы немецкий лидер рассказала о результатах недавних переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

  • В Европейском союзе с 20 июня 2018 года вероятно утвердят пошлину в 25% на плоский и сортовой прокат из углеродистой или легированной стали, произведенной металлургическими американскими компаниями США, а также пошлину в десять процентов на алюминий. 

  • На территории парка развлечений Europa Park в городе Руст на юго-западе проищошел масштабный пожар. Об этом передает Badische Zeitung.

  • В июне 2017 года грузинский боксер в среднем весе Автандил Хурцидзе был арестован в американском городе Нью-Йорк за месяц до того, как должен был побороться за титул чемпиона мира. На начало июля в Великобритании был запланирован его поединок против обладателя титула WBO Билли Джо Сондерса.
 
Комитет советует Раде запретить показ Чемпионата мира по футболу 2018 Рауль Рианчо покинул тренерский штаб сборной Украины Полиция выявила 950 гранат и 100 кг взрывчатки за март-май 2018 года Меркель считает, что присоединение России к формату G7 пока невозможно
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив