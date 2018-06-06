Меркель заявила, что ожидает тяжелых длительных дискуссий в ходе саммита G7

Об этом сообщает DW, ссылаясь на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которое она сделала шестого июня 2018 года.

По словам политика, ожидает тяжелых длительных дискуссий в ходе саммита G7 касательно торгового спора между США и странами Европейского Союза, Японией и Канадой.

Она высказала надежду, что пострадавшие от дополнительных таможенных тарифов со стороны Америки встанут на общую позицию. С 1 июня 2018 года для стран ЕС была введена 25-процентная пошлина на импорт стали и десятипроцентный ввозной пошлины на продукцию из алюминия.

Вместе с тем канцлер добавила, что участники G7 стараются максимально следвать общепринятым ценностям, среди который выделяются нормы международного правопорядка. Меркель подчеркнула, что со стороны правительства Россиии аннексия Крыма была вопиющим пренебрежением нормами международного права. Она объяснила, что по этой причине исключение России из формата "Большой восьмерки" (G8) стало правилльным и правомерным решением.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель выступает за создание европейских сил быстрого реагирования.