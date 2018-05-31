Порошенко исключил варианты наступления и капитуляции для достижения мира на Донбассе

Как заявил в четверг, 31 мая, во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область глава государства, он отвергаю две крайности на пути к миру. Любые другие предложения являются приемлемыми.

Крайности по ура-патриотической идее авантюрного военного наступления, которое потребует жизни миллионов украинских героев. И вторая идея - капитуляция. Мир на российских условиях, когда мы должны подарить украинскую землю, - заявил Порошенко. Он также отметил, что первым шагом к достижению мира должно стать решение Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе. Почему это так важно? Как только придут на наше приглашение миротворцы со всего мира, то российские оккупационные войска уйдут из Украины. И дальше нам не нужно никакой помощи. Мы внутри Украины очень быстро найдем общий язык, - уверен Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявлял, что миротворческая миссия ООН на Донбассе должна начать работу уже в этом году.