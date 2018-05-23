Гройсман уговаривал депутатов согласиться на требования МВФ по Антикоррупционному суду - источник

Премьер-министр Владимир Гройсман приезжал в Верховную Раду, чтобы уговорить народных депутатов согласиться на требования Международного валютного фонда по Антикоррупционному суду.
То есть права вето для международных экспертов. Он аргументировал это тем, что без денег МВФ Украина просто не сможет дальше держаться "на плаву". Цена вопроса миллиард долларов. Без них можно готовиться к дефолту.
Об этом рассказал журналистам информированный источник в Верховной Раде Украины.
При этом источник пояснил, что среди требований МВФ - кандидаты на судей Антикоррупционного суда должны быть полностью независимыми от украинской власти и "почти невозможное преодоление вето".
Среди депутатов есть серьезные опасения, что после начала работы такого, полностью независимого суда, количество "заключенных" за коррупцию будет очень большая, - резюмировал источник.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на переговоры по законопроекту о Высшем антикоррупционном суде в Верховную Раду прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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