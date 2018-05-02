В США требуют отмены защиты прав мигрантов

Об этом информирует издание USA Today.

Как отмечается, Пакстон подал в суд на федеральное правительство с требованием отменить программу и прекратить выдачу документов, гарантирующих отсрочку депортации.

Кроме того, с такой же позицией к Техасу присоединились власти Алабамы, Арканзаса, Луизианы, Небраски, Южной Каролины и Западной Виргинии.

Генпрокурор утверждает, что Техас годами соглашался, что у федеральной исполнительной власти нет полномочий, чтобы в одностороннем порядке гарантировать нелегальным иммигрантам законное нахождение в стране и разрешение на работу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мигранты в Германии ежегодно совершают 10 процентов всех преступлений. Статистика за последние годы в стране ухудшилась, только в прошлом году мигранты фигурировали в 167268 правонарушениях.