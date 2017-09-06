14:50 06.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Должность заместителя Минздрава остается открытой

Кабинет министров Украины объявил о проведение конкурса на должность заместителя Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Должность заместителя Минздрава остается открытой

На данной должности сейчас пребывает Наталья Шолойко, которую назначили через Национальное агентство государственной службы.

ГФС установило факт предоставления Шолойко недостоверных сведений об имуществе.

Было обнаружено несоответствие доходох чиновницы и членов семьи Шолойко с указанными данными в Е-декларации.

Потому Кабмином было принято решение о снятии этой кандидатуры, дабы не вызвать у общества резонанса и конфликта интересов.

Уляна Супрун уверена, что именно конкурсный отбор должен снять все противоречия по поводу должности ее заместителя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Министерство здравоохранения подготовило новые законы о медицинской реформе.


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