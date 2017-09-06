Должность заместителя Минздрава остается открытой

Кабинет министров Украины объявил о проведение конкурса на должность заместителя Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
На данной должности сейчас пребывает Наталья Шолойко, которую назначили через Национальное агентство государственной службы.
ГФС установило факт предоставления Шолойко недостоверных сведений об имуществе.
Было обнаружено несоответствие доходох чиновницы и членов семьи Шолойко с указанными данными в Е-декларации.
Потому Кабмином было принято решение о снятии этой кандидатуры, дабы не вызвать у общества резонанса и конфликта интересов.
Уляна Супрун уверена, что именно конкурсный отбор должен снять все противоречия по поводу должности ее заместителя.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство здравоохранения подготовило новые законы о медицинской реформе.