КНДР вновь запустила ракету в сторону Японии

Военные выпустили ракету в сторону северной Японии. Северокорейская ракета неизвестного типа упала в Тихом океане.

Как сообщает Reuters, ракета прошла над территорией страны примерно полуночи по киевскому времени. Она пролетела через воздушное пространство Японии и упала в 1180 километрах к северу от мыса Эримо на острове Хоккайдо.

При этом сбить ее военные не пытались, однако японские власти предупредили местных жителей об опасности и попросили предпринять меры предосторожности.

В свою очередь Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи уточнил, что ракета была запущена из окрестностей Сунана близ Пхеньяна. Она преодолела расстояние в 2700 километров, а максимальная высота полета составила около 550 километров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, КНДР и США обменялись резкими заявлениями. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты по американским военным объектам на острове Гуам. Президент США Дональд Трамп заявил на это, что КНДР пожалеет, если выполнит угрозу.