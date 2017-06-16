13:32 16.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинская армия становится профессиональной, - Полторак

За 2016-й и пол года текущего на контрактную службу в Вооруженные силы Украины поступили 86 тысяч украинцев.

Украинская армия становится профессиональной, - Полторак

Это говорит о том, что армия становится профессиональной. Об этом в пятницу, 16 июня, во время церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины им. И.Черняховского, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, нынешние контрактники мотивированные, подготовленные и они имеют боевой опыт. Это позволило нам на сегодняшний день отказаться от мобилизации, - заверил глава оборонного ведомства Украины, добавив, что такое количество контрактников также позволило создать резерв.

Сейчас в Украине уже есть стотысячный резерв, который на протяжении нескольких суток может взять в руки оружие. С ними каждый год проводятся учения, - пояснил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Полторак заявил, что ситуация, которая на сегодняшний день сложилась на Донбассе, говорит о том, что Россия не отказывается от планов дальнейшего нападения на Украину.

При таких условиях Украине следует продолжать реформы сектора обороны и укреплять армию, - уверен министр.


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