10:57 11.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на проспекте Победы столкнулись две иномарки - ФОТО

В Киеве на Святошино Citroеn протаранил Renault. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве на проспекте Победы столкнулись две иномарки - ФОТО

Инцидент произошел на перекрестке улицы Депутатской и бульвара Вернадского. По предварительной информации, водитель Citroеn двигался по бульвару Вернадского со стороны проспекта Победы и на переходе столкнулся с автомобилем Renault.

Позже стало известно, что оба автомобилиста не разошлись на световой сигнал светофора. Первый сообщил, что он проезжал на зеленый сигнал светофора, а у Renault в это время горел красный сигнал и автомобиль вылетел из-за другой машины.

Рулевой иномарки пытался уйти от столкновения, однако врезался в правый бок Renault. 

В результате столкновения пострадала пассажирка Citroеn, ее госпитализировали с небольшими травмами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столице на улице Вадима Гетьмана автомобиль "Citroen" сбил женщину, которая пыталась перебежать дорогу


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