14:51 03.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Харьковчанин напал на косметический магазин

В Харькове мужчина разбросал товары в косметическом магазине после того, как ему отказали дать денег на маршрутку.

Харьковчанин напал на косметический магазин

Об этом передает ГУ НП в Харьковской области.

Местный 35-летний житель зашел в косметический магазин и стал просить продавцов дать ему денег на проезд, после отказа со стороны продавцов, мужчина стал скандалить и нецензурно выражаться, сбрасывать товары с полок и кадаться ими в посетителей. Буйного покупателя удалось успокоить лишь по прибытию наряда полиции.

Руководство косметического магазина сообщило, что хулиган нанес общий ущерб на сумму в шесть тысяч гривен. Правоохранители открыли уголовное производство по статье хулиганство Уголовного кодекса Украины, ему грозит пять лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно двое неизвестных проникли в квартиру 25-летнего харьковчанина, связали его и забрали 50 тыс гривен.


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