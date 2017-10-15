Количество погибших в Сомали возросло до 189 человек - ФОТО

Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, рано утром количество погибших насчитывалось 53, однако теперь эта цифра уже увеличилась вдвое. Многие погибшие скончались после того, как были госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва.

При этом власти Сомали назвали трагедию как самуя крупную по числу жертв в истории Могадишо.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в различных частях Могадишо, в районах скопления людей, взорвались два автомобиля. Первый взрыв произошел недалеко от правительственных учреждений, гостиниц и ресторанов. В результате чего, уничтожил несколько зданий и повредил более десяти автомобилей.