19:21 15.10.2017 | Происшествия | Новости
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Количество погибших в Сомали возросло до 189 человек - ФОТО

По меньшей мере 189 человек стали жертвами взрыва грузовика в столице Сомали Могадишо. Еще более 200 человек с тяжелыми травмами находятся в лечебных учреждениях.

Количество погибших в Сомали возросло до 189 человек - ФОТО

Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, рано утром количество погибших насчитывалось 53, однако теперь эта цифра уже увеличилась вдвое. Многие погибшие скончались после того, как были госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва.

При этом власти Сомали назвали трагедию как самуя крупную по числу жертв в истории Могадишо.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в различных частях Могадишо, в районах скопления людей, взорвались два автомобиля. Первый взрыв произошел недалеко от правительственных учреждений, гостиниц и ресторанов. В результате чего, уничтожил несколько зданий и повредил более десяти автомобилей. 


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