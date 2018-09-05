11:20 05.09.2018 | Дайджест | Новости 100202891

Австрийское правительство не может договориться, как ему взаимодействовать с Россией

В то время как австрийский канцлер Себастьян Курц клеймит "российскую агрессию" на Восточной Украине, министр иностранных дел Австрии требует от ЕС "реального сотрудничества" с Москвой, сообщает Tagesspiegel.


Выступая во вторник в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, глава австрийского правительства Себастьян Курц потребовал "четкой реакции на российскую агрессию" на Восточной Украине, говорится в статье. Кроме того, он призвал Россию вернуться за стол переговоров в рамках "нормандской четверки".

По слова Порошенко, "свадьбы" не помогут остановить "русского агрессора". Президент Украины, замечает издание, намекал на участие Владимира Путина в праздничном мероприятии по случаю свадьбы главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль в середине августа.

"В Киеве приезд российского президента на свадьбу австрийского министра вызвал волну возмущений. Правоконсервативное правительство в Вене, особенно Австрийская партия свободы, подвергается постоянной критике в связи со слишком очевидными симпатиями в адрес путинской России", - передает издание.

Как отмечается далее, глава австрийского внешнеполитического ведомства, со своей стороны, выступает за более тесное сотрудничество ЕС с Россией - это касается в первую очередь "урегулирования конфликтов в Сирии, Йемене и на Восточной Украине". Как отмечает Карин Кнайсль в своей статье, опубликованной на сайте Die Welt, "необходимо устранить обоюдное недоверие посредством "реального сотрудничества", говорится в заключение статьи.

Источник: Инопресса


Себастьян Курц  Россия  Восток Украины  

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