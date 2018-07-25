12:58 25.07.2018 | Дайджест | Новости 100199771

Лидеры Конгресса: Путина не ждут с распростертыми объятиями на Капитолии

Натали Эндрюс, The Wall Street Journal

"Лидеры республиканцев в Конгрессе во вторник однозначно дали понять: если российский президент Владимир Путин примет приглашение президента Дональда Трампа в Белый дом этой осенью, ему не стоит ожидать визита на другой конец Пенсильвания-авеню", - пишет The Wall Street Journal.


"Путина не будут ждать с распростертыми объятиями тут, на Капитолии", - заявил лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

"На прошлой неделе Белый дом заявил, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон на очередной саммит этой осенью, удивив законодателей и высокопоставленных чиновников администрации. Путин пока не принял приглашение", - напоминает издание.

"Если Путин приедет с визитом, по словам спикера Палаты представителей Пола Райана, российского президента не позовут выступить перед Конгрессом, что предлагали в предыдущие четыре года французскому президенту Эммануэлю Макрону, индийскому премьеру Нарендре Моди, Папе Римскому Франциску, премьер-министру Японии Синдзо Абэ, президенту Афганистана Ашрафу Гани и израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху", - говорится в статье.

"Мы бы, конечно, не стали его приглашать на объединенное заседание, - сказал о Путине Райан. - Это право зарезервировано за нашими союзниками".

Источник: Инопресса


республиканцы  Конгресс  Путин  Трамп  

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