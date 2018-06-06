Мадам Ниссен, попросите Москву о незамедлительном освобождении Олега Сенцова

В открытом письме министру культуры Франции коллектив деятелей, в числе которых Тимоти Снайдер, Анни Эрно, Тьерри Вольтон и Славой Жижек, призывает Франсуаз Ниссен вмешаться с целью освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова и активиста-антифашиста Александра Кольченко, арестованных в России. Письмо опубликовано в Le Monde.

"Госпожа министр культуры, разрешите привлечь ваше внимание к драматической ситуации, в которой оказался украинский кинорежиссер Олег Сенцов. Он был арестован - одновременно с активистом-антифашистом Александром Кольченко - российскими властями в Крыму весной 2014 года и обвинен в терроризме", - говорится в письме.

"Сенцов и Кольченко заявили о том, что в ходе расследования они подвергались пыткам. Несмотря на отсутствие всяких доказательств, устанавливающих их вину (публичный протест против оккупации Крыма российскими военными представляется единственным доказанным "наказуемым деянием"), первый был приговорен к 20, а второй - к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - пишут авторы.

"В контексте Крыма, аннексированного в 2014 году, ситуация еще больше усложняется тем фактом, что российское государство считает Олега Сенцова и Александра Кольченко российскими гражданами (несмотря на их протесты) и отказывается рассматривать любые переговоры о том, чтобы отправить их на Украину в обмен на российских военнопленных. После ареста Сенцова во Франции уже было организовано несколько митингов в его поддержку", - говорится далее.

"14 мая он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политических заключенных, брошенных в тюрьму в России. Следует подчеркнуть, что Олег Сенцов не требует своего собственного освобождения, хотя правозащитное общество "Мемориал" поместило его в список политических заключенных. 31 мая Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова", - сообщается в письме.

"В настоящее время до сведения общественности не доводится никакой информации о том, что претерпевает Сенцов, каково его самочувствие. Франция всегда защищала деятелей искусства, и в этой ситуации чрезвычайного характера мы рассчитываем, что она попросит российское правительство о незамедлительном освобождении Сенцова", - пишут деятели культуры.

Письмо подписали:

Галя Аккерман, эссеистка и журналистка: Антуан Аржаковский, историк; Ален Безансон, историк, действительный член французской Академии моральных и политических наук; Владимир Берелович, почетный профессор университета Лозанны и Высшей школы общественных наук (EHESS); Богдан Билот, председатель Объединения украинцев Франции; Ален Блюм, научный руководитель EHESS; Жан-Франсуа Бутор, писатель и журналист; Паскаль Брюкнер, философ; Жан-Клод Казанова, член Академии, главный редактор журнала "Commentaire"; Андре Конт-Спонвиль, философ; Ирина Дмитришин, преподаватель университета; Мишель Ельчанинофф, философ; Анни Эрно, писательница; Жан-Марк Ферри, философ; Евгений Гальперин, композитор; Леонид Геллер, преподаватель университета; Мари Хольцман, синолог; Аксель Хоннет, философ; Анна Жайяр, журналистка; Галина Кабакова, издательница; Анастасия де Ля Фортель, профессор университета; Филипп де Лара, политолог; Алла Лазарева, журналистка; Андре Маркович, переводчик; Мари Мендрас, научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS); Игорь Минаев, кинорежиссер; Жан-Сильвестр Монгренье, политолог; Женевьева Пирон, славист; Пьер Ригуло, эссеист, директор Института социальной истории; Тимоти Снайдер, историк; Александр Строев, профессор университета; Филипп Сюрмен, бывший посол; Франсуаза Том, историк; Сесиль Вессье, профессор университета; Тьерри Вольтон, историк; Славой Жижек, философ.

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