С 1 марта между Киевом и Москвой бушет новая газовая война

Флориан Хассель, Süddeutsche Zeitung

На протяжении нескольких лет Киев и Москва ведут споры вокруг природного газа. Вообще, Россия должна была снова поставлять газ Украине. Однако вместо этого "Газпром" перекрыл кран, пишет Флориан Хассель на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

"С 1 марта между Киевом и Москвой бушет новая газовая война - это может возыметь последствия для европейского газоснабжения, но маловероятно", - полагает автор.

Украина закупает российский газ для собственных энергетических потребностей и еще с советских времен транспортирует его в Европу по газопроводам, которые пролегают через ее территорию. "Газпром" поставляет почти половину немецкого и около трети европейского газа. При этом половина всего объема проходила до сих пор через Украину, передает издание.

Согласно решениям, принятым в пользу Украины Стокгольмским арбитражным судом, "Газпром" должен выплатить украинскому "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов, а "Нафтогаз" обязан до окончания договора в 2019 году закупать газ у "Газпрома". "Газпром" заявил, что не может признать такое решение суда и с 1 марта больше не будет поставлять газ на Украину.

"Какие последствия может иметь решение и отказ Москвы от поставок газа для Украины и для газоснабжения всей Европы? Никаких. Украина полностью обеспечила себя газом благодаря увеличению объема поставок из "Польши, Словакии и Венгрии", - заявил Петр Порошенко 3 марта на встрече с руководителями газовой отрасли. Не уменьшился и транзит российского газа в Европу по газопроводам Украины, подтвердили в Еврокомиссии. Вполне возможно, что в скором времени "Газпром" возобновит и свои поставки на Украину, чтобы избежать новой жалобы Киева в Стокгольмский суд", - пишет автор.

"Решающим является вопрос о том, что произойдет после 1 января 2020 года, когда закончится срок действия договора на поставку и транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". "Газпром" не сможет и тогда отказаться от Украины и ее газопроводов: хотя "Газпром" и строит в дополнение к запущенному в 2011 году балтийскому газопроводу второй газопровод в Германию ("Северный поток-2"), проект еще не одобрен всеми странами Балтийского моря. "Северный поток-2" вряд ли будет готов к концу 2019 года. То же самое касается и проекта газопровода через Черное море в Турцию", - уверен журналист.

"Даже в случае готовности газопроводов, как правило, требуется несколько лет для того, чтобы они заработали на полную мощность - и даже тогда будет не хватать объема поставок в размере миллиардов кубометров природного газа в год", - говорит Ханс-Йоахим Луманн из Вуппертальского Института климата, окружающей среды и энергетики.

Истчоник: Инопресса