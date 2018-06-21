15:10 21.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Выход Украины на Шелковый путь возможен благодаря модернизации железной дороги, – Р. Осипенко

Выход Украины на Шелковый путь возможен благодаря модернизации железной дороги. Она состоит в адаптации колейного полотна под стандарты евро. Так считает экономист-международник  Руслан Осипенко. В эфире ТК "Первый Деловой" эксперт объяснил: именно такое "оздоровление" будет качественнее с учетом украинских реалий. 

Эксклюзив: Выход Украины на Шелковый путь возможен благодаря модернизации железной дороги, – Р. Осипенко

"Украина как раз находится между Китаем и Европой. И если в стране появятся скоростная железная колея не советского стандарта 1520мм, а современная узкая шириной 1435мм, то мы легко займем позиции транзитера на Шелковом пути", – считает Р. Осипенко. 

Стоит отметить, правительство хочет построить в Украине высокоскоростные магистрали, которые соединят пять крупных городов. Этот план Кабинет министров уже утвердил в Национальной транспортной стратеги до 2030 года. Между тем, уже в 2023г. в стране могут появиться капсульные поезда нового поколения производства Hyperloop. Соответствующий меморандум про сотрудничество на днях подписали главы Мининфраструктуры и Hyperloop Transportation Technologies. 

"Лично я "за" то, чтобы в Украину пришли такие современные технологии, – говорит Р. Осипенко. – Если же объективно подойти к вопросу, то мы наблюдаем деиндустриализацию украинской экономики. На этом фоне реализовать сверхсовременный проект — будет весьма сложно по техническим соображениям. К примеру, найти узких специалистов, синхронизировать инструментарий, который они же будут использовать. Даже в этих деталях возникнут проблемы. На самом же деле, такие проекты как Hyperloop реализовываются в условиях экономик, которые быстро развиваются. У нас же подобное внедрение будет усложнено", – считает эксперт. 

Расширенную версию разговора смотрите на нашем Youtube-канале, а также  на сайте ТК "Первый Деловой", в программе Бизнес.


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