Скончался создатель известного логотипа Playboy

Об этом информирует издание The Washington Post.

Как отмечается, дизайнер попрощался с жизнью в Чикаго в больнице, 28 апреля, а причиной его смерти стало воспаление легких.

Арт Пол родился, 18 января 1925 года в Чикаго, штат Иллинойс. Он стал первым сотрудником Playboy, которого основатель журнала Хью Хефнер взял на работу в 1953 году.

Известно, что именно Пол разработал дизайн первого выпуска журнала с Мэрилин Монро на обложке. В Playboy он проработал 29 лет до 1982 года. Первый выпуск Playboy вышел в декабре 1953 года. Его тираж составил 70 тыс. экземпляров.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", умер известный украинский актер театра и кино Олег Треповский. По его словам рричина смерти актера пока неизвестна.