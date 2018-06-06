В Киеве преследуют злоумышленников после дерзкого ограбления

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что четверо неизвестных мужчин в масках сегодня в первой половине дня совершили ограбление автомобиля марки Volvo. Происшествие случилось поблизости от Жулянского моста - по адресу Большая Окружная, 5.

Злоумышленники разбили стекла машины и похитили из салона сумку с ценными вещами. После этого они погрузились в автомобиль марки BMW и сразу направились в сторону Теремков.

В правоохранительные органы поступило сообщение о преступлении, после чего шестого июня 2018 года в 11.53 в Киеве был объявлен план-перехват. Полиция разыскивает автомобиль BMW 526 серого цвета с номером ВС0114АН.

План-перехват в Киеве: четверо в масках ограбили Volvo и едут на BMW в сторону Теремков

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве ограбили квартиру Вышинского.