Здоровье

Учёные назвали напитки, из-за которых тест на COVID-19 может оказаться положительным

Исследователями Тюбинского университета, находящегося в ФРГ был проведён эксперимент, который показал что употребление некоторых видов напитков влияет на результат экспресс-тестов на коронавирус.

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Об этой информации сообщил  Ijidonline,  передает Ura-inform.

Суть метода заключалась в том, что учёными были нанесены на тесты разные виды жидкости-вода, кока-кола, водка, виски и другие. И после данного действия многие тесты показывали положительный результат на ковид.

Исходя из проведённого эксперимента, учёными сделан вывод что употребление некоторых сладких газированных и негазированных напитков , энергетиков или алкоголя могут повлиять на результат тестирования. И таким образом он может оказаться ложным.

«Нами было обнаружено, что все виды безалкогольных напитков, энергетические и алкогольные напитки, минеральная газированная и без газа вода провоцировали на тесте красную полосу, которая показывает  наличие вируса»,-сказали учёные.

Названы напитки, из-за которых тест на COVID-19 может оказаться положительным (1)


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