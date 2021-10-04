Происшествия

Румынский миллиардер среди жертв авиакатастрофы в Милане

Дан Петреску сам пилотировал самолет

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Один из восьми погибших в результате крушения небольшого частного самолета, врезавшегося в пустое здание на окраине Милана в воскресенье, — румынский миллиардер Дан Петреску.

По информации итальянских СМИ, 68-летний миллиардер сам пилотировал самолет. Среди жертв авиакатастрофы также его жена, французской национальности, и 30-летний сын Дэн Стефано. На борту также был ребенок, пишет УРА-Информ со ссылкой на Corriere della Sera.

Дан Петреску, который, по данным Corriere della Sera, также имел немецкое гражданство, был одним из самых богатых людей в Румынии. Он был главой финансовой компании BTP, а также владельцем гипермаркетов и торговых центров.

По данным издания, с самолета удалось обезопасить черный ящик. По факту происшествия начато расследование.

По заявлению властей, частный самолет летел из Милана на Сардинию. Катастрофа произошла возле выхода из метро.

Ранее мы сообщали, что появилась важная информация о крушении самолета Malaysia Airlines над Донбассом.

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