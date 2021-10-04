Румынский миллиардер среди жертв авиакатастрофы в Милане

Дан Петреску сам пилотировал самолет

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Один из восьми погибших в результате крушения небольшого частного самолета, врезавшегося в пустое здание на окраине Милана в воскресенье, — румынский миллиардер Дан Петреску.

По информации итальянских СМИ, 68-летний миллиардер сам пилотировал самолет. Среди жертв авиакатастрофы также его жена, французской национальности, и 30-летний сын Дэн Стефано. На борту также был ребенок, пишет УРА-Информ со ссылкой на Corriere della Sera.

Дан Петреску, который, по данным Corriere della Sera, также имел немецкое гражданство, был одним из самых богатых людей в Румынии. Он был главой финансовой компании BTP, а также владельцем гипермаркетов и торговых центров.

По данным издания, с самолета удалось обезопасить черный ящик. По факту происшествия начато расследование.

По заявлению властей, частный самолет летел из Милана на Сардинию. Катастрофа произошла возле выхода из метро.

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