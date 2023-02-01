Орбан дал странный намек Украине: премьер Венгрии сказал, с кем соседствует его государство

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Об этой информации сообщила «Украинская Правда», сославшаяся на интервью Орбана западным СМИ, передает «УРА-Информ».

В самом начале интервью премьер Венгрии затрагивал разные проблемы международной и внутренней политик. Однако затем он начал говорить о географии. Начал он с Ирана, однако затем перешел и к своему государству.

«На западе от Венгрии проживают немецкоязычные, а на востоке находятся русские. Потому мы прекрасно осознаем ситуацию, и как сложно качественно управлять жизнью нации, учитывая данные обстоятельства», – заявил Орбан.

Украинцы восприняли это в качестве намека на то, что Орбан чуть ли не признает Украину в качестве государства. Что еще более важно, премьер Венгрии никак не прокомментировал до сих пор вышеупомянутое заявление.

Напомним, Путин примет новый план по Украине: экс-премьер РФ сказал, в чем он заключается.