Позитивные новости по Киеву: Кличко дал новое обещание людям

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Кличко сообщает о постепенном возобновлении движения электротранспорта столицы. Как известно, в середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3. Теперь, если верить Кличко, запускают еще два трамвайных маршрута. – на жилом массиве Троещина.

Уже сегодня, 31 января, возобновят движение следующие трамваи:

№5 «ул. Сержа Лифаря – станция Троещина-2»;

№28 «ул. Милославская – станция метро «Лесная».

Однако временные автобусные маршруты №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, которые заменяли трамваи, перестанут курсировать.

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