Киев

Позитивные новости по Киеву: Кличко дал новое обещание людям

Родион Власов

Столичный градоначальник Виталий Кличко рассказал о том, что город станет несколько удобнее для киевлян и гостей столицы.

Время чтения: 28 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Кличко сообщает о постепенном возобновлении движения электротранспорта столицы. Как известно, в середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3. Теперь, если верить Кличко, запускают еще два трамвайных маршрута. – на жилом массиве Троещина.

Уже сегодня, 31 января, возобновят движение следующие трамваи:

  • №5 «ул. Сержа Лифаря – станция Троещина-2»;
  • №28 «ул. Милославская – станция метро «Лесная».

Однако временные автобусные маршруты №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, которые заменяли трамваи, перестанут курсировать.

Напомним, киевляне оригинально решили проблему со светом (фото).

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Киевляне оригинально решили проблему со светом (фото)

Из-за ракетных обстрелов РФ по энергетической инфраструктуре в Киеве и области ситуация с электричеством остается сложной. Однако украинцы не перестают удивлять своей изобретательностью.

Родион Власов

В Киеве поднялся митинг: стало известно, чего требуют люди (видео)

Стало известно, что небезразличные к политическим событиям люди собрались в центре столицы Украины, чтобы выразить свое мнение.

Родион Власов

На Киевщине готовят особые объекты: Шарий показал, что роют под землей (фото)

Одиозный блогер и по совместительству лидер запрещенной в Украине партии «ППШ» Анатолий Шарий разместил кадры подготовки некоторых построек на территории Киевской области.

Родион Власов

Киев в феврале может посетить особый гость: стало известно, кто внезапно активизировался

Стало известно, что со стороны Востока к Украинскому государству проявил интерес политик, который ранее не отличался особым интересом к нашей стране.

Родион Власов

В Киеве ситуация со светом крайне печальная: в Yasno предупредили, что происходит

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сказал, что улучшений пока ждать не стоит по столице.

Ирина

Энергетик назвал 3 фактора, из-за которых Киев больше всех страдает от нехватки электричества

Несмотря на незначительно потепление, ограничения на Киев остались такими же, как и прежде. Энергетики пытаются отключать потребителей по графикам, однако в утренние и вечерние пики киевлянам укладываться достаточно сложно.

Recent Post

Top Category