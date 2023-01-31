Экономика

Шмыгаль анонсировал разработку новой системы закупок для армии

Родион Власов

В Украине разработают новую систему закупок для военных нужд с соблюдением секретности и публичным контролем.

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Об этой информации сообщил в “Телеграм-канале Шмыгаль”, передает Ura-inform.

Ранее СМИ опубликовали информацию, ссылаясь на документы, полученные от «источника в ВСУ», что Минобороны Украины закупает продукты для военных в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания с Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР заявил, что цены закупок продуктов и товаров для украинской армии должны стать публичной информацией.

«Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должно стать публикация цен на продукты и товары»,- отметил он.

По его словам, реализацией данной задачи будет заниматься специально созданная рабочая группа.

«Для реализации этой задачи инициировал создание рабочей группы под председательством министра экономики. Группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, для чего Зеленский устроил «чистки» в ОП и Раде: источник раскрыл возможный ответ.

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