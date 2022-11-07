Арестович раскрыл причину, что войска РФ делают в Беларуси: подробности

В настоящее время непосредственной наземной угрозы со стороны Беларуси для Украины нет. Однако существуют некоторые нюансы, которые необходимо знать обществу. Именно такое мнение выразил один из ключевых представителей Офиса Президент Алексей Арестович.

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Об этой информации сообщил «Остров», передает «УРА-Информ».

“Белорусская армия не готова и не хочет, российское руководство хочет, но не готово”, – сказал он в начале.

По словам Арестовича, в настоящее время в Беларуси находится около десяти тысяч российских военнослужащих, и это не единая группа, а смесь разных подразделений с различными задачами, часть из которых занимается миссиями, связанными с инфраструктурой и обслуживанием.

«Для того чтобы опасность стала значительной, численность сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Беларуси должна быть увеличена не менее чем на 20-25 тысяч человек», — пишет советник лидера Украины.

В конце Арестович подметил, что миссия РФ в Беларуси заключается в создании постоянной угрозы нового нападения с севера. В данный момент, если верить представителю ОП, именно это является приоритетной задачей для Кремля.

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