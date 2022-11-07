В РФ анонсировали сдачу Херсона: пропагандисты начали говорить об одной судьбе для города

Пропагандистские СМИ РФ в массовом порядке сообщили о выходе армии России из Херсонской области на Правобережье. Однако это происходит не прямо сейчас. По их словам, в скором времени Россия и вовсе «сдаст» Херсонщину официальному Киеву.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на целый ряд росСМИ, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что они уверены в таком прогнозе: на следующей неделе оккупационная армия РФ может выйти из Херсонской области на Правобережье и оставить сам Херсон.

“У меня плохие новости. Источники указывают на почти 100% сдачу Херсона. Произойдет это в ближайшие 3-4 дня… Похоже, следующая неделя будет обещанным “временем” для непростых решений», – пишут прокремлевские пропагандисты.

Судя по спутниковым снимкам, это может быть правдой. Аналитик OSINT Бенджамин Питт опубликовал видео, на котором видно, что россияне значительно усиливают оборону левобережья Херсонской области: строят три линии траншей, бункеры и глубокие позиции для боевой техники. Кроме того, оккупанты роют окопы в Черном море и готовят попытку вытеснения украинских сил в Крым.

Тем не менее есть информация, что русские в Херсоне не сдадутся без боя. Об этом на днях заявил и советник премьер-министра Украины Михаил Подоляк.

Он предупредил, что ВС РФ могут даже взорвать Каховскую плотину, чтобы задержать украинское контрнаступление. В результате значительная часть Херсонской области превратилась в зону экологического бедствия.

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