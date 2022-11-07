Пригожин начал вести свою игру в РФ: журналисты сообщили, с кем недавно он виделся

Представитель СМИ Тарас Береховец сообщил о том, что глава ЧВК «Вагнер» и по совместительству «повар» главы РФ Владимира Путина по имени Евгений Пригожин начал довольно подозрительную активность внутри РФ.

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Данная информация представлена ресурсом «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в данный момент Пригожин принялся создавать параллельные официальным властям структуры. Более того, по информации Береховца, ЧВК фактически принялась заниматься дублированием функции ВС Российской Федерации.

«Теперь же еще они начали переходить к администрациям гражданского толка. Очевидно, начались переговоры с губернаторами. Некоторые даже выразили готовность присягать на верность временщику. Лед тронулся», – сообщил журналист.

Тем не менее, пока неизвестно, в чем именно заключается план Пригожина. В то же время данную информацию не подтверждают внутри РФ или определенный круг экспертов.

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