Здоровье

Что будет если подержать ноги в яблочном уксусе 15 минут: врачи сообщили о неожиданном эффекте

Ирина

Хотя и немногие люди задавались подобным вопросом, но медики уверяют, что последствия будут достаточно приятными. Как оказалось, такая своеобразная «ванна» способна снять определенные болевые синдромы.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Что нужно делать?

«Рецепт» своеобразного лечения достаточно прост. Примерно за час до сна необходимо набрать в таз теплую воду. Затем нужно добавить пол-литра яблочного уксуса, а также стакан соли. Затем это все необходимо перемешать.

Сколько держать и другие нюансы

Необходимо продержать ноги в такой воде приблизительно 10-15 минут. Затем нужно вытереть полотенцем ноги, и держать их в тепле всю ночь. Утром же нельзя вставать с кровати босыми ногами на пол и, тем более, ходить босиком.

Неожиданный эффект

Эксперты выяснили, что, если повторять такую процедуру 3-4 раза в неделю, можно наблюдать постепенное снижение болевого синдрома в седалищном нерве. Это происходит благодаря тому, что яблочный уксус имеет противовоспалительный эффект.

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