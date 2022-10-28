Политика

Элиты РФ готовятся к жизни без Путина: The Economist выяснили, что происходит в Кремле

Ирина

Российская элита уже осознала, что путинская «спецоперация» полностью провалилась, и готовится жить без диктатора.

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Об этом пишет The Economist со ссылкой на аналитиков и источники в российской элите, передает «УРА-Информ».

Результаты анализа событий в РФ показали, что чем эффективнее продвижение украинских Вооруженных сил в своей стране, тем ниже статус Путина в России среди ее элит. Согласно информации экспертов, во время его 22-летнего правления никто не думал, что Россия может существовать без Путина. Теперь же, уверены специалисты, эти разговоры не уникальны и их можно услышать где угодно.

«После продвижения на фронте украинских военных и «утечки мозгов» из России элита понимает, что Запад не ответил на российскую ядерную мощь и шантаж. В результате Путин все больше и больше винит себя», – сообщают эксперты.

Они уверены, что нельзя отрицать, что в Российской Федерации начинается самый бурный период в постсоветской истории. Запад из-за этого испытывает тревожные настроения, потому что процессы в России могут выйти из-под контроля.

В свою очередь, российский политолог Кирилл Рогов отмечает, что за все годы своего правления Путин еще ни разу не был так близок к поражению.

«Теперь все его планы рушатся на глазах, русские продолжают терпеть неудачи. Негативные резервы в кошельке Российской Федерации усугубляются санкциями, все более ударяющими по российской экономике. Путин не хочет заканчивать войну, хотя явно проигрывает ее из страха перед унижением», – заключили специалисты.

Напомним, жители Донбасса начали разочаровываться в РФ: СМИ показали, что стало причиной таких настроений.

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