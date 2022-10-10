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У ВСУ появилось неожиданное достижение на Донбассе: пленник РФ раскрыл правду о важной информации

Ирина

Пленный российский солдат рассказал об умениях и оснащении украинской армии. По его словам, ВСУ буквально за одну минуту смогли ликвидировать почти всех его товарищей.

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Об этой информации сообщила СБУ в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Речь идет о житель Удмуртской Республики, который прибыл в Украину 13 сентября и попал в плен 25 сентября. По его словам, в ходе контрнаступления на Восточном фронте украинские вооруженные силы «за одну минуту перебили целый взвод российской армии».

Он признал, что российская армия была удивлена ​​вооружением и возможностями украинских воинов. В частности, он отметил, что на каждой военной базе есть рация, тепловизор и очки ночного видения.

«Через минуту весь эшелон был запущен». Двадцать человек погибли», — сказал заключенный.

Кроме того, российский военнослужащий рассказал о специфике подготовки мобилизованных в российскую армию. По его словам, обучение идет там по ускоренному графику – за два дня. На подготовку танков отводилось всего 10 дней.

Теперь заключенный считает, что лучше отсидеть в украинской тюрьме, чем умереть в чужой стране.

Напомним, истребители РФ вторглись в страны НАТО: СМИ рассказали о курьезном случае.

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