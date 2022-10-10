Общество

Еще больше мужчин смогут выехать из Украины: в Раде зарегистрирован новый закон

Ирина

Власти Украинского государства решили дать разрешение выезжать из государства тем, кто состоит на службе ВСУ. Впрочем, такая мера касается далеко не всех военнослужащих, а только тех, кто подойдет по соответствующим требованиям.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что военнослужащим будет предоставляться право на выезд за границу для того, чтобы проведать родственников или членов семьи в браке. Однако на этом власти не решили останавливаться. Пересмотреть свое видение они решили и насчет времени службы. Они предложили на льготных условиях рассчитывать один месяц службы сразу за три в том порядке, который определит Кабмин.

Что примечательно, вышеупомянутая инициатива находится уже в стенах Верховной Рады. К сожалению, пока неясно, когда именно народные депутаты намерены голосовать.

Если вы хотите выехать на собственном автомобиле и у вас нет прав, то вы можете купить водительские права.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе поднялось сопротивление: ВСУ дали важный сигнал оккупантам.

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