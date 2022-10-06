Истребители РФ вторглись в страны НАТО: СМИ рассказали о курьезном случае

Североатлантический альянс пришел в замешательство, когда зафиксировал над своим небом истребители возможного противника. Притом выяснилось, что самолеты РФ были сразу в нескольких государствах.
Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».
Отмечается, что были перехвачены 4 летательных судна Российской Федерации. Как оказалось, они нарушили авиапространства Польши, а также Швеции. По тревоге сразу же были подняли истребители ВВС Италии.
Как только самолеты РФ заметили активность истребителей НАТО, они вернулись в воздушное пространство Калининграда. Хотя инцидент и не вызвал особого резонанса, силы Альянса решили бдительнее наблюдать за регионом, дабы не допустить эскалации военного конфликта и в других частях Европы.
В России же пока данный инцидент никак не комментировали. Причина этому до сих пор неясна.
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