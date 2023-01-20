Ученые «заглянули» в мозг умирающего человека: стало известно, что он чувствует перед смертью

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Об этой информации сообщили в Science Alert, передает «УРА-Информ».

Комментарий профессора

Специалист в области нейроповеденческих наук Брюс Грейсон говорит о том, что в целом такие исследования проводить крайне сложно. Но, по его словам, большинство людей описывают по-разному околосмертный опыт: лица родных, туннель и яркий свет в нем, ощущение левитации, встреча с Богом или другими цивилизациями. Однако с недавних пор специалисты смогли подобраться к проблеме с точки зрения науки.

Что же чувствует человек?

В самом начале исследователи отметили, что тело человека испытывает физиологический и психологический консенсус. Как правило, это связано с крайне болезненными ощущениями из-за полученной болезни или травм. Но психологически мозг, наоборот, «выключает» болевое чувство или, как минимум, память о ней.

Дополнительные эксперименты на грызунах показали, что «положительный» опыт смерти имеет место быть, поскольку в мозг вырабатывает серотонин. Ученые считают, что наш мозг готовит тело к смерти, вызывая внутри нас чувство эйфории, облегчая, таким образом, болевые ощущения.

Но есть загадка…

Хотя эксперты уже выяснили, что люди могут испытывать эйфорию и облегчение перед смертью, для них все еще непонятен механизм, который вызывает в людях все это. Однако до сих пор все вышеупомянутое является не только темой научных, но и духовных дискуссий.

Напомним, продукты для долголетия: ученые сказали, что нужно есть для продолжительной жизни.