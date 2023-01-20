Политика

Азаров сказал, когда будут переговоры Украины и РФ: экс-премьер о том, кто должен вмешаться

Родион Власов

Бывший премьер-министр Украинского государства продолжает поднимать тему той страны, где он когда-то был видным политиком.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Пока не будет соответствующего решения со стороны Соединенных Штатов, не последует и мирных переговоров между Украиной, а также Россией», – коротко написал Азаров.

Однако неизвестно, о каком решении идет речь, и в чем оно должно заключаться. Дополнительных комментариев бывший премьер Украины не предоставлял, несмотря на отсутствие аргументации в вышеупомянутом утверждении.

Впрочем, решили оставить свои комментарии пользователи, которые снова обрушились с критикой на бывшего премьера. Некоторые даже использовали нецензурную брань, чтобы продемонстрировать степень своего недовольства тем, какие идеи предлагает беглый политик Украины времен экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, Шольц выдвинул условие для поставки танков Leopard 2 Украине: в Белом доме отреагировали.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

США помогут Украине вернуть Крым,- NYT

В США и Европе не исключают, что Россия может решиться на повторное наступление на Украину. РФ может приурочить его к годовщине полномасштабного вторжения — 24 февраля.

Родион Власов

Песков признался, жив ли Путин: пресс-секретарь дал новый знак

Недавно глава Украины Владимир Зеленский сказал, что не уверен в том, жив ли президент Российской Федерации Владимир Путин, на что почти сразу же отреагировали в Кремле.

Родион Власов

Тимошенко признался, что думает о своей отставке: дано краткое заявление

Один из ключевых представителей Офиса Президента Кирилл Тимошенко решил прокомментировать слухи о своем увольнении.

Родион Власов

Как закончится война РФ против Украины: на Западе дали ответ

Многие люди заинтересованы в завершении военного конфликта в Украинском государстве, который был развязан Российской Федерацией.

Родион Власов

У Зеленского готовится еще одно решение после Арестовича: нардеп опубликовал сообщение

Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк говорит о том, что в скором времени в Офисе Президента начнутся перемены.

Родион Власов

Кремль «ударил в спину» союзник: СМИ выяснили, кто сделал неожиданные заявления о Донбассе

Стало известно, что Российская Федерация может потерять еще одного союзника, на которого рассчитывала в условиях международной поддержки.

Recent Post

Top Category