Азаров сказал, когда будут переговоры Украины и РФ: экс-премьер о том, кто должен вмешаться

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Пока не будет соответствующего решения со стороны Соединенных Штатов, не последует и мирных переговоров между Украиной, а также Россией», – коротко написал Азаров.

Пока не будет соответствующего решения США, не будет и мирных переговоров между Украиной и Россией pic.twitter.com/ywDoVsNI8d — Николай Азаров (@AzarovNikolay_) January 19, 2023

Однако неизвестно, о каком решении идет речь, и в чем оно должно заключаться. Дополнительных комментариев бывший премьер Украины не предоставлял, несмотря на отсутствие аргументации в вышеупомянутом утверждении.

Впрочем, решили оставить свои комментарии пользователи, которые снова обрушились с критикой на бывшего премьера. Некоторые даже использовали нецензурную брань, чтобы продемонстрировать степень своего недовольства тем, какие идеи предлагает беглый политик Украины времен экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, Шольц выдвинул условие для поставки танков Leopard 2 Украине: в Белом доме отреагировали.